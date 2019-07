Uomini e Donne, Raffaella Mennoia spiazza i fan del programma: “Comunicazione importante in arrivo”. Ecco cosa ha svelato nelle sue Instagram Stories.

Quanto vi manca Uomini e Donne? Tanto, lo sappiamo. Ma state tranquilli. Il programma cult del pomeriggio di Canale 5 tornerà presto. Nonostante siano in giro tante voci sui possibili tronisti, i nomi dei protagonisti della prossima stagione sono ancora top secret. Ma ad alimentare la curiosità dei fan, qualche ora fa, ci ha pensato una delle autrici del programma più amata, Raffaella Mennoia. Attraverso le sue Instagram Stories, il braccio destro di Maria De Filippi ha svelato un clamoroso retroscena sul programma. Scopriamo cosa ha detto.

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia: “Domani farò una comunicazione importante”

Uomini e Donne tornerà, indubbiamente, anche nella prossima stagione televisiva. La trasmissione targata Maria De Filippi è un vero e proprio colosso per la Mediaset. Ma che ci sia in arrivo qualche novità? Ebbene, qualche ora fa Raffaella Mennoia ha incuriosito i fan con un messaggio enigmatico. Poche parole, ma che sono bastate a dare il via alle più svariate ipotesi: “Domani faremo una comunicazione importante su Uomini e Donne”. Tutto qua. Da queste parole è difficile intuire di cosa si tratta, ma Raffaella precisa che pubblicherà domani il video con la comunicazione, perché oggi non sono riusciti a farlo. Di che comunicazione si tratta? Che sia un’anticipazione sui nuovi tronisti? O qualche novità apportata al programma? Le ipotesi sono davvero tante e i fan, ovviamente, non vedono l’ora di scoprire le news sul loro programma preferito. Non ci resta che attendere domani per scoprire cosa avrà da dirci Raffaella. Siete pronti a scoprirlo?