Valentina Vignali, Uomini e Donne: il clamoroso retroscena dopo molti anni

Valentina Vignali, Uomini e Donne: il clamoroso retroscena raccontato dopo molti anni sul suo ex fidaznato Stefano Laudoni.

Per chi non lo sapesse, Valentina Vignali ha avuto una lunga e travagliata relazione con u ragazzo di nome Stefano Laudoni. Travagliata perchè, come ha più volte raccontato Valentina, lui l’ha tradita più di una volta. Lei l’ha sempre perdonato perchè l’amore era troppo forte, finchè non è arrivata poi la rottura definitiva.

Adesso Valentina Vignali ha ritrovato l’amore con un altro ragazzo. Si tratta di Lorenzo Orlandi. I due sembrano molto affiatati e Valentina sembra essere davvero felice. Ma c’è un particolare che in pochi sanno e che riguarda il suo ex.

Valentina Vignali ha svelato che, dopo una delle tante liti con Stefano Laudoni, ha scoperto che il ragazzo era stato contattato dalla redazione di Uomini e Donne per diventare il nuovo tronista del dating show. Stefano a tal proposito ha bloccato la Vignali su tutti i social per poter partecipare al programma di Maria De Filippi. Se, però, non l’abbiamo mai visto sul trono è colpa proprio della Vignali:

“Quando me l’ha detto, era il 13 febbraio. Il giorno dopo, ho postato su Instagram una foto che avevamo fatto a gennaio facendogli gli auguri per San Valentino. Tutti i giornali l’hanno repostata scrivendo che eravamo tornati insieme e a lui è saltato il trono. Ho adorato“.