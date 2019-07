Aurora Ramazzotti in barca: presa a schiaffi sul sedere, il video di Instagram. Con lei la migliore amica e un altro volto noto della tv

Amicizia super social e sempre al centro delle attenzioni è quella tra Sara Daniele e Aurora Ramazzotti. Le due giovani, figlie dei noti artisti internazionali, sono cresciute insieme e continuano a condividere momenti di grandissima intesa, quasi sempre immortalati e postati sui rispettivi profili Instagram. Nelle ultime ore si sono concesse una vacanza insieme ad un altro volto noto della tv e dei social e da Capri si sono dirette ad Ischia. Sole, mare, Faraglioni e una cena con un ospite speciale, Clementino. Tra le Instagram Stories, quella che però ha più fatto sorridere i follower è una simpatica scena comparsa stamattina.

Aurora Ramazzotti, vacanze partenopee in barca. Il simpatico video di Sara Daniele fa sorridere il web

Sara Daniele e Aurora Ramazzotti è risaputo che siano da anni migliori amiche. Le più chiacchierate del web, a detta di molti, per gli scoop e i simpatici “teatrini” messi in scena. Complice la loro ironia e la giovane età, Aurora e Sara sono spesso protagoniste del gossip. Le due, che stanno trascorrendo una vacanza nel golfo campano insieme anche a Paola Di Benedetto, hanno postato un simpatico siparietto nelle storie di Instagram di Sara. La figlia di Pino Daniele schiaffeggia Aurora Ramazzotti, che reagisce muovendo i fianchi e mostrando le sue curve. Una vacanza tra donne, che le ha viste ieri a cena con il noto rapper Clementino. Mare, cibo e tante risate i tre elementi che continuano a contraddistinguere la bella amicizia tra le due giovani, che nonostante i mille impegni lavorativi, non perdono occasione per rubare del tempo tutto per loro e la loro follia.

