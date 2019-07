L’influencer napoletana Chiara Nasti ha preso una drastica decisione: l’annuncio su Instagram spiazza completamente i suoi fan.

È sempre stata molto attiva sui social, Chiara Nasti. In fondo, il suo lavoro è proprio questo. Oltre ad avere, infatti, ideato un brand di costume di bagno, e non solo, la giovane napoletana è a tutti gli effetti un’influencer. Proprio per questo motivo, quindi, non perde mai occasione di poter condividere foto e video su Instagram inerenti la sua vita privata e non. Recentemente, infatti, è tornata da Ibiza con sua sorella. E sono state davvero tantissime le Instagram stories o foto che la dolce e bella napoletana ha pubblicato sul suo account ufficiale. Certo, ha ricevuto anche alcune critiche. Soprattutto dopo aver ufficializzato la rottura con Ugo Abbamonte. Sarà proprio per questo motivo, molto probabilmente, che Chiara ha preso una drastica decisione spiazzando tutti.

Chiara Nasti, l’annuncio scuote tutti: la drastica decisione

È sempre stato un personaggio abbastanza controverso, Chiara Nasti. Nonostante sia di una bellezza praticamente disarmante, più volte la napoletana è stata oggetto di pesante critiche e polemiche. L’ultima, come dicevamo, è nata qualche giorno fa. Quando, dopo aver ufficializzato la sua rottura con lo storico fidanzato Ugo Abbamonte, la napoletana è stata letteralmente invasa da commenti davvero incredibili. A cui, ovviamente, ha dovuto rispondere con uno sfogo davvero da brividi. Ritornata a Napoli, dai suoi affetti e dalla sua famiglia, Chiara ha comunicato ai suoi followers una drastica decisione:

È con questa lunga e toccante Instagram Stories che Chiara Nasti annuncia ai suoi sostenitori di volersi allontanare per un po’ dal mondo social. “Ho bisogno della mia pace interiore”, scrive l’influencer alla fine di questo messaggio. Insomma, un annuncio che, come dicevamo, avrà sicuramente turbato i suoi followers. Che, siamo certi, non attendono alto che il suo ritorno.

