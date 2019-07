Elodie accavalla le gambe: vestito troppo corto, Instagram impazzisce

Elodie pazzesca seduta ad un tavolino con un vestito troppo corto: accavalla le gambe e… Instagram impazzisce letteralmente

Quanto è bella Elodie? La ex cantante di Amici ha appena lanciato una nuova traccia con Marracash e il gossip si è infiammato: giochi di sguardi nel video e poi la notizia confermata da quel bacio all’incontro di boxe. Ebbene, di Elodie non si parla soltanto quando è in compagnia di qualcuno. La meravigliosa cantante riesce a rubare la scena a chiunque anche quando è semplicemente seduta a tavolino. Basta accavallare un po’ le gambe, un vestitino corto ed Instagram va in tilt!

Elodie si siede e accavalla le gambe: vestito troppo corto?

Elodie non ha fatto niente di scandaloso o clamoroso. Si è semplicemente seduta. A fare la differenza è un corpo mozzafiato e delle gambe che sembrano non finire mai. Così, ecco che cadono a cascata cuoricini e commenti sul suo profilo Instagram.

“Dovrei restare o andare via adesso?”: scrive in inglese la stupenda cantante. Molto probabilmente era seduta al tavolino di un bar. Lo sguardo è rivolto da un’altra parte, non verso l’obiettivo di chi scatta. Carnagione scura e capelli chiarissimi: un contrasto che fa da ciliegina sulla torta per una ragazza meravigliosa come lei.

Sulla cresta dell’onda…

Il nuovo feat con Marracash sta andando forte, molto forte. Su Youtube ha raggiunto negli ultimi giorni 13 milioni di visualizzazioni. Una canzone molto cantata soprattutto sulle spiagge italiane: fresh, cool, easy, per dirla in inglese. Il gossip che riguarda il suo ‘avvicinamento’ con Marracash fa solo da cornice. Un dettaglio, nient’altro. Elodie sta infiammando tutti i palchi d’Italia ultimamente e, sì, possiamo dire sia sulla cresta dell’onda. E’ il suo momento ed è bene che se lo goda.