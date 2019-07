Uomini e Donne, un ex tronista pare sia nei guai. Qualcuno è in crisi per problemi col fisco: ecco l’indiscrezione del settimanale Oggi.

Partecipare a Uomini e Donne regala notorietà: oggi dopo aver partecipato al programma Mediaset si può trovare lavoro con molta facilità soprattutto grazie ai social. Ecco che i protagonisti di ogni trono, una volta terminato, riescono a guadagnare tramite sponsorizzazioni, la loro immagine o in discoteca. Dall’uscita del programma in poi molti sono riusciti a dare una svolta significativa alla loro carriera. C’è una notizia del settimanale Oggi che ha lasciato tutti senza parole: un ex tronista pare essere nei guai. Ecco di che si tratta.

Leggi anche:

Uomini e Donne, ex tronista nei guai: in crisi per problemi col fisco

Il settimanale Oggi ha svelato un retroscena su un ex tronista di Uomini e Donne che ha lasciato tutti senza parole. C’è qualche ex volto noto dello studio di Maria De Filippi che si trova nei guai con il fisco: ora è costretto a vendere la sua casa e pernottare in una stanza in affitto a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano.

Il giornale non rivela altro: non si conosce l’identità del soggetto in questione e sul web è partita la caccia al nome. Un indizio però è stato dato: non si tratta di qualcuno finito nel dimenticatoio, bensì l’ex tronista è ancora molto seguito. Chi sarà?

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social —> clicca qui