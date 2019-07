L’ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Cavaglia ha un nuovo flirt con un calciatore? Sembra che la storia con Manuel sia archiviata, ecco la segnalazione.

È stata, per alcune settimane, al centro dell’attenzione di tutti. Giulia Cavaglia, ex tronista di Uomini e Donne, ha vissuto un periodo non molto splendente per lei. Dopo le voci di un presunto tradimento ad Ibiza da parte di Manuel Galiano, suo ex corteggiatore e fidanzato, la torinese ha deciso di staccare completamente la spina. E, soprattutto, di lasciare chi, stando ad alcune voci di corridoio, l’avrebbe mancata di rispetto. Sono passata alcune settimane da quel momento, eppure sembra che Giulia abbia ritrovato alla grande il sorriso. Per questo weekend, infatti, la giovane Cavaglia era in piscina con alcuni suoi amici. E, stando ad alcune segnalazioni web, era in compagnia anche del suo nuovo flirt. Sarà vero? Non lo sappiamo. Nel frattempo vi mostriamo cosa ha fatto ‘drizzare’ le antenne ai fan della ragazza.

Giulia Cavaglia, nuovo flirt con un calciatore: ecco cosa è emerso su Instagram

Ognuno merita la propria felicità. E sembra che Giulia Cavaglia, dopo la fine della sua relazione con Manuel Galiano, l’abbia trovata. Stando a quanto riferisce il Vicolodellenews, l’ex tronista di Uomini e Donne sembra aver ritrovato il sorriso accanto a Pietro, un ragazzo di soli 21 anni che attualmente farebbe parte delle serie minori calcistiche. Cosa fa pensare, però, che tra i due ci sia del tenero? Semplice! Alcune segnalazioni Instagram. Non solo, infatti, i due ragazzi, in questi ultimi giorni, sarebbero apparsi spesso insieme. Ma, pochissime ore fa, l’ex tronista ha pubblicato un’Instagram stories che sembrerebbe sciogliere tutti i dubbi:

Da come si può ben vedere dallo screenshot riproposto in alto quindi, Giulia è in piscina ed inquadra questo ragazzo, che molto probabilmente è Pietro, di spalle. Fin qui tutto normale, direte. Se non fosse che, la canzone in sottofondo, risulterebbe essere una vera e propria dedica spassionata. “Potremmo stare insieme”, recita la canzone Summer di Calvin Harris. Insomma, cosa vorranno dire queste parole? Lo scopriremo!

