Giulia Cavaglia, nuovo flirt in corso: la sua risposta lascia i fan senza parole. Ecco cosa ha dichiarato l’ex tronista.

Giulia Cavaglia è di nuovo al centro del gossip. Dopo la rottura con Manuel Galiano, conosciuto nello studio di Uomini e Donne, per la bella torinese ci sarebbe un nuovo flirt in atto. Si tratterebbe di un calciatore, che negli ultimi giorni avrebbe passato un bel po’ di tempo con la bella Giulietta. Ma è stata proprio quest’ultima, qualche ora fa, a rompere il ghiaccio sulla vicenda. Le sue parole hanno lasciato di stucco i suoi followers. Scopriamole insieme.

Giulia Cavaglia, nuovo flirt in corso: la sua risposta è molto dura

Per Giulia Cavaglia sembra non esserci pace. Dopo la bufera del presunto tradimento ricevuto da Manuel, il genovese scelto nello studio di Maria De Filippi, ecco una nuova voce che la riguarda. L’ex tronista starebbe frequentando un certo Pietro, un calciatore, col quale avrebbe passato molto tempo negli ultimi giorni. A ‘svelarlo’, alcuni movimento social dei diretti interessati. Ma è stata proprio Giulia attraverso le sue Instagram Stories a voler far luce sulla vicenda. In molti, infatti, hanno ipotizzato che la ragazza avesse già un accordo con la nuova fiamma. Un’accusa non proprio nuova per Giulia, che sbotta: “E prima ero d’accordo con Lorenzo durante il suo trono, poi ero d’accordo con Manuel, adesso are d’accordo con un altro ipotetico! Sono sempre io la st*****”. Insomma, Giulia è stanca delle continue insinuazioni contro di lei. In particolare, si scaglia contro chi le ha dato della ‘arrivista’: “Farmi mantenere da qualcuno è una cosa che non mi appartiene per niente”. Uno sfogo molto duro quello della Cavaglia, che specifica: “Se ci sarà qualcosa da dire, ve lo farò sapere io”. Che ne pensate delle sue parole?