Tentatori Temptation Island 2019: Javi Martinez scrive un chiaro messaggio ad Ilaria Teolis? Ecco il messaggio apparso sul profilo Instagram del ragazzo.

Temptation Island 2019 è quasi giunto alle battute d’arresto. Questa sera, infatti, andrà in onda la quinta puntata. Che, stando a quanto rivelato, sarà più interessante delle altre volte. Il viaggio delle coppie, ormai, si sta concludendo. E, prima di vivere il falò di confronto finale dopo i ventuno giorni canonici, i concorrenti rimasti nel villaggio dovranno trascorrere i weekend con i rispettivi single. Cosa accadrà, quindi, alle coppie? E, soprattutto, come andrà ad Ilaria e Javier? In attesa di scoprirlo, sul profilo Instagram del giovane ragazzo è spuntato un messaggio davvero enigmatico. Ecco di cosa parliamo.

Javi di Temptation Island 2019 scrive un messaggio ad Ilaria?

Il percorso di Ilaria all’interno di Temptation Island 2019 non è stato affatto facile. La giovane romana, infatti, ha visto numerosi video del suo fidanzato Massimo con la single Elena. Sarà proprio per questo motivo che, seppure dopo tempo, la ragazza si è legata particolarmente al tentatore Javier Martinez. Costruendo con lui un rapporto davvero speciale. Tanto che, da come si è visto nella puntata scorsa dello show, il ragazzo le ha presentato anche la sua famiglia. Insomma, un passo decisamente importante. Tuttavia, però, sembra che il ragazzo sia solito fare delle sorprese. Sul suo profilo Instagram, infatti, è spuntato un messaggio davvero enigmatico:

“Coglia la rosa quando è il momento, che il tempo vola”, scrive il bel Javier a corredo di una sua foto. Cosa vorranno dire queste sue parole? E, soprattutto, sono dedicate ad Ilaria? Questo, ovviamente, non lo sappiamo. Nonostante, infatti, il programma sia ancora in onda, ricordiamo che le registrazioni sono finite da un pezzo. In qualche modo, quindi, queste parole alludono a qualcosa? Beh, bisogna aspettare ulteriori sviluppi. Fatto sta, comunque, che tra i due ragazzi l’interesse è visibile. Non è così?

