La giornalista Jolanda De Rienzo ha pubblicato un selfie scattato in albergo: corpo mozzafiato e scollatura ‘esagerata’, Instagram va in tilt.

Jolanda De Rienzo è una giornalista sportiva e conduttrice amatissima dal pubblico. La sua bellezza mozzafiato, unita alla professionalità e alla preparazione in ambito sportivo e in particolare calcistico, la rendono una delle più apprezzate giornaliste del panorama televisivo italiano. Oltre ad essere molto seguita in tv, Jolanda è molto attiva anche sui social, dove ama pubblicare scatti del suo privato che la ritraggono in tutta la sua bellezza e sensualità. L’ultima foto pubblicata su Instagram è davvero da capogiro, scopriamola insieme.

Jolanda De Rienzo super sexy su Instagram: ecco il selfie con la scollatura da capogiro

Jolanda De Rienzo è una giornalista e conduttrice sportiva molto seguita in tv e sui social. In questi giorni la bella Jolanda si trova a Dimaro, dove sta seguendo per lavoro il ritiro del Napoli, sua squadra del cuore da sempre. Nonostante sia tifosa, però, la De Rienzo mantiene sempre la sua professionalità, e questo è uno dei motivi per cui è molto apprezzata come giornalista. Ma a saltare all’occhio del pubblico è anche la bellezza di Jolanda, che è davvero una donna mozzafiato. L’ultima foto pubblicata su Instagram ne è la prova.

La bella giornalista si è immortalata in un selfie allo specchio mentre si trovava in un albergo a Montecatini Terme. Pronta per una serata di gala, come si legge nella didascalia dello scatto, Jolanda indossa un tailleur pantalone rosso fuoco, con un top nero super aderente ma soprattutto ‘esageratamente’ scollato. La foto della giornalista e conduttrice è davvero da urlo, e quando la giacca si sposta leggermente si può notare la scollatura mozzafiato del top di Jolanda, che mette in mostra il suo decolleté esplosivo. Letteralmente impazziti i fan della giornalista napoletana, che hanno invaso il suo profilo Instagram di commenti e like, proprio a voler sottolineare la sua incredibile bellezza e sensualità.

