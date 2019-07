Lorenzo Riccardi Uomini e Donne: grave lutto per l’ex tronista

Lorenzo Riccardi, grave lutto per l’ex tronista di Uomini e Donne: arriva una notizia che ha sconvolto veramente tutti

Un grave lutto quello che ha colpito Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e Donne: nelle ultime ore è morta sua nonna. Ha scelto di ricordarla con una foto ed un messaggio sul proprio profilo Instagram: “Guardami da lì su, io ti guardo…nonna”. I suoi follower gli hanno mostrato tanta vicinanza e gli hanno scritto tantissimi messaggi d’affetto proprio tra i commenti.

LEGGI ANCHE: Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip? L’indiscrezione

Lorenzo Riccardi, grave lutto: è morta la nonna

La notizia è arrivata proprio nelle ultime ore direttamente dal profilo Instagram di Lorenzo. Un messaggio che ha lasciato tutti senza parole. Da un momento all’altro, i fan si sono ritrovati con una foto di Lorenzo che guarda verso l’alto, con un sorriso appena accennato, ed un messaggio allegato. Un messaggio che ha fatto intendere tutto sin da subito e che ha dato molto dispiacere a tutti. Infatti, non si contano le frasi piene d’affetto che continuano a scrivergli i fan. Arrivano in continuazione, senza sosta, innumerevoli mi piace e commenti. In tanti, addirittura, chiedono se si tratta di quella dolce nonnina che avevano conosciuto grazie alla trasmissione, durante le esterne.

Lorenzo Riccardi ha subito indubbiamente un lutto grave alla tenera età di 23 anni. Di lui sappiamo essere di origini pugliesi, anche se s’è trasferito a Milano con la famiglia. È nato precisamente a Barletta: un po’ di accento del sud si è sentito anche in trasmissione, a Uomini e Donne, quando si è lasciato ad andare ad espressioni nel suo dialetto. E’ innamoratissimo di Claudia Dionigi, la sua al trono di “Uomini e Donne”.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!