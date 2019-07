L’ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli è stata nuovamente invasa dalle critiche per una ‘particolare’ posa di un suo scatto Instagram.

È successo di nuovo. Ludovica Valli, dopo uno scatto instagram, è stata, ancora una volta, pesantemente criticata da alcuni dei suoi sostenitori. È noto a tutti, l’ex tronista di Uomini e Donne è solita condividere scatti su Instagram. È molto social, insomma. Numerosi, infatti, sono le foto che riguardano la sua vita. Che possa essere quella lavorativa, quotidiana o familiare. Ebbene. È proprio uno di essi che, come dicevamo, ha suscitato una grossa polemica social. Sapete perché? Perché la giovane emiliana ha assunto una ‘particolare’ mossa che, ad alcuni dei suoi sostenitori, non è affatto piaciuta. Curiosi di saperne di più?

Ludovica Valli, quella posa non è piaciuta: piovono critiche Instagram

È a tutti gli effetti una vera e propria star di Instagram. Ludovica Valli, con i suoi scatti, è solita catturare l’attenzione dei suoi sostenitori. Che, per la maggior parte della volte, restano completamente esterrefatti dinanzi alla smisurata bellezza della giovane emiliana. Ma non solo. Perché, come raccontato più volte, è capitato anche che, alcune foto di Ludovica, suscitassero critiche o, addirittura, polemiche. Come questa di poche ore fa.

Da come si può vedere, Ludovica si immortala nel bagno di un bar con un piede appoggiato sul lavandino. Ecco. È proprio questa ‘particolare’ posa che non è affatto piaciuta ad alcuni suoi fan. Che, immediatamente, hanno commentato la foto. Testimoniando, quindi, il loro dissenso.

Insomma, da come si può vedere quindi, non è affatto andato giù questo piede della bella Ludovica appoggiato sul lavandino di un bagno pubblico. C’è chi, addirittura, ci va giù pesante. Alludendo alla pulizia dell’ex tronista. Insomma, commenti davvero incredibili. A cui, ovviamente, la riminese ha preferito non rispondere.

