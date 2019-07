Sharon Stone in un’intervista ha raccontato il suo dramma dovuto alla passata malattia. Ha svelato che dopo l’ictus ha perso tutto ciò che aveva: ecco le sue parole.

La star 61enne, Sharon Stone, ha raccontato in un’intervista a Variety il suo periodo buio: nel 2001 è stata colpita da un’emorragia cerebrale. Aveva 43 anni e per 9 giorni ha combattuto tra la vita e la more: dopo una lunga operazione, i medici sono riusciti a salvarla. L’attrice di “Basic Instinct” è tornata indietro per ripercorrere dei momenti difficili della sua vita segnati da gravi problemi di salute. Ecco le sue parole.

Leggi anche:

Sharon Stone racconta della malattia: “Dopo l’ictus ho perso tutto”

Ne è passato di tempo dal 2001 quando Sharon Stone è stata colpita da un ictus: a Variety la famosa attrice ha ripercorso il suo periodo buio svelando dettagli sulla malattia e su come vive oggi. Nel periodo di riabilitazione dall’emorragia cerebrale, il marito le ha chiesto il divorzio ed ottenne la custodia del figlio.

“Ho perso tutto ciò che avevo: il mio posto nel business, la casa. Ero la stella più amata del cinema, mi è successo quello che è accaduto a Lady Diana: lei è morta, io ho avuto un ictus. Siamo state dimenticate“: sono queste le parole della famosissima attrice di Basic Instinct. Ha concluso svelando che aveva solo l’1% di possibilità di sopravvivere ed ha sottolineato la sua fortuna poichè i medici non sapevano se fosse riuscita a vivere per un altro mese.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social —> clicca qui