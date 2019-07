Nilufar Addati ha finalmente rotto il silenzio sul presunto flirt con l’ex corteggiatore Antonio Moriconi: ecco la verità della giovane napoletana.

Lei, Nilufar Addati, è stata una delle troniste più discusse di Uomini e Donne, ma allo stesso tempo una delle più amate. Lui, Antonio Moriconi, è stato il corteggiatore non scelto da Teresa Langella. Esplosiva, lunatica e sempre dalla risposta pronta, Nilufar è stata accostata negli ultimi tempi proprio all’ex corteggiatore, che al contrario ha un carattere molto più introverso, timido e ‘tenebroso’. L’ex tronista ha però finalmente rotto il silenzio sul presunto flirt con Antonio: ecco la verità.

Nilufar Addati e Antonio Moriconi, flirt in corso? Ecco la verità dell’ex tronista

Nilufar Addati e Antonio Moriconi sono stati visti più volte insieme ultimamente e subito era partito il gossip secondo cui i due starebbero insieme. Dopo un primo momento di silenzio dei diretti interessati, Nilufar ha rotto gli indugi e nelle storie Instagram ha svelato come stanno le cose. L’ex tronista italo-persiana, che da alcuni mesi è tornata single dopo la storia con Giordano Mazzocchi, ha detto che Antonio è ‘bono come il pane’, ma che tra di loro non c’è nulla. Nilufar ha spiegato che gli incotri avuti con l’ex corteggiatore erano semplicemente di natura lavorativa, e che nonostante lui sia una bella persona, non stanno insieme. Solo amicizia e rapporti lavorativi, dunque, tra i due ragazzi, almeno per il momento.

La bella napoletana ha così messo a tacere le insistenti voci che le attribuivano questo nuovo amore, e non è la prima volta. Da quando Nilufar non sta più con Giordano, infatti, le sono stati attribuiti diversi flirt, ma nessuno è stato confermato da lei, che sembra non aver ancora riprovato a innamorarsi. Non ha fatto lo stesso il suo ex, che negli ultimi giorni è stato più volte immortalato con una ragazza, che sarebbe la sua nuova fiamma.

