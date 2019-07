Uomini e Donne, pochissimi istanti fa Raffaella Mennoia è intervenuta su Instagram per spiegare il motivo della comunicazione importante: cos’è successo.

Proprio ieri vi avevamo parlato di un avviso che Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne, aveva lanciato su Instagram. Ben presto, stando a quanto dichiarato dalla romana, sarebbe stata fatta una comunicazione importante riguardante il programma. Ecco. Pochissimi istanti fa, infatti, l’ex postina è intervenuta sul famoso social network spiegando il motivo di questa comunicazione importante. Che cos’è accaduto? Semplice! Raffaella vuole fare chiarezza su tutto ciò che accaduto alle due troniste di questa stagione. Parliamo, quindi, di Angela Nasti e Giulia Cavaglia. Sappiamo, infatti, che le loro storie d’amore, chi per un motivo e chi per un altro, non sono andate affatto alla grande. Per questo, è stato inevitabile l’intervento della redazione. Ma vediamo cosa dichiara Raffaella.

Raffaella Mennoia di Uomini e Donne svela il motivo della comunicazione importante

Come dicevamo quindi, le ‘storie d’amore’ di Angela Nasti con Alessio Campoli e di Giulia Cavaglia con Manuel Galiano non sono affatto andate alle grande. L’influencer napoletana, infatti, ha dichiarato di aver interrotto la sua frequentazione con il romano perché aveva avvertito un notevole cambiamento da parte sua. A differenza di Giulia. La torinese, infatti, si è trovata costretta ad interrompere la sua relazione con Manuel dopo numerose ed insistenti voci su un suo presunto tradimento ad Ibiza. Ecco. È proprio per questo motivo, quindi, che Raffaella, pochissimi istanti fa, ha deciso di svelare il motivo della comunicazione importante preannunciata ieri. Come promesso, tutta la redazione di Uomini e Donne vuole fare chiarezza su entrambe le questione. Soprattutto perché, dopo la fine di ambedue le storie d’amore, il pubblico affezionato al programma è praticamente ‘insorto’ sul web. Proprio per questo motivo e, soprattutto, per salvaguardare la veridicità del dating show, gli autori hanno deciso di fare chiarezza. Da venerdì 26 luglio, quindi, su Witty Tv, saranno disponibili le interviste di tutti e quattro i protagonisti. Ognuno, dunque, racconterà la propria versione dei fatti. E, soprattutto, la propria verità.

