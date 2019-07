Temptation Island Diretta, Ilaria sempre più presa dal single Javier: Massimo reagisce così. Ecco cosa è accaduto nella quinta puntata.

La quinta puntata di Temtpation Island inizia con la storia di una delle coppie principali di questa edizione, Massimo e Ilaria. Ilaria nel falò di questa sera, vede l’ennesimo video del suo fidanzato Massimo insieme alla single Elena. E la sua reazione è davvero forte. Scopriamo insieme cosa è successo durante la quinta puntata del reality.

Temptation Island Diretta, Massimo sempre più vicino a Elena: Ilaria si dispera

“Perchè devo essere innamorata di uno che mi fa del male?”, è questa la domanda che Ilaria rivolge a Filippo, quando tra le lacrime vede l’ennesimo video del suo fidanzato vicino alla single Elena. Immagini davvero forti, che l’hanno lasciata molto turbata. Ilaria scoppia in lacrime, e la sua reazione colpisce anche Filippo, che si avvicina a lei per confortarla. Nonostante il suo legame col tentatore Javier, Ilaria è ancora molto innamorata di Massimo, e la sua reazione alle immagini del suo fidanzato con Elena ne è la prova. “Devo farmela passare, non posso continuare così”, sbotta Ilaria, sfogandosi con le amiche una volta tornate nel villaggio. La ragazza sembra davvero sfinita dalle continue ‘delusioni’ ricevute dal suo fidanzato Massimo, che nel video dichiara: “Io a Elena la voglio rivedere fuori di qui”. Una frase che non ha potuto che ferire Ilaria, che ancora una volta ha dei dubbi sui sentimenti del suo fidanzato. Come finirà tra loro? Usciranno insieme o separati dalla loro avventura a Temptation Island? Non ci resta che attendere qualche settimana per scoprirlo.