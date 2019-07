Temptation Island Diretta, Nicola interrompe il video di Sabrina: “Non merito una donna così”. Ecco cosa è successo nella quinta puntata.

La quinta puntata di Temptation Island si è rivelata ricca di emozioni. Tra le coppie ancora in gioco nel reality c’è quella formata da Nicola e la sua fidanzata Sabrina. Quest’ultima appare sempre più attratta dal single Giulio, a tal punto che il suo fidanzato ha un reazione davvero forte durante il falò. Scopriamo cosa è successo.

Per conoscere nel dettaglio le coppie e i nomi di tutti i tentatori di Temptation Island CLICCA QUI

Temptation Island Diretta, Nicola interrompe il video di Sabrina: parole durissime per la sua fidanzata

Nicola e Sabrina sono una delle coppie dell’attuale edizione di Temptation Island. Tra loro, dall’inizio, c’è il bello e tenebroso Giulio, il tentatore per il quale Sabrina sembra aver preso una vera e propria sbandata. Anche nella puntata di stasera, la donna è sempre più presa da Giulio, che dichiara apertamente di voler baciare. Ma non è tutto, Sabrina sembra disperarsi per il fatto che Giulio sembra freddo nei suoi confronti. Una reazione che Nicola proprio non tollera: “Una teenager”. È così che il ragazzo definisce la sua fidanzata. Che poi decide di ringraziare. Ecco il motivo: “La ringrazio perché mi ha portato qui, almeno ho capito che tipo di donna è”. Nicola appare davvero molto deluso e amareggiato dal comportamento della sua donna, a tal punto che durante il falò decide di non vedere il video fino alla fine: “Mi viene lo schifo”, commenta. Nicola sembra aver preso la sua decisione: “Non merito una donna così”. Come finirà tra loro?