Katia Fanelli Temptation Island 2019: chi è, età, Instagram e che lavoro fa

Katia Fanelli Temptation Island 2019: chi è la bella e bionda concorrente di Rimini che quest’anno ha catturato l’attenzione del pubblico di Mediaset

Ci sono tante, tantissime sorprese in questa fase di Temptation Island 2019, si tratta delle puntata decisive per diverse coppie. Ormai, non si contano più. In tanti si chiedono come andrà a finire, se le coppie scoppieranno oppure usciranno insieme. Soprattutto nelle ultime puntate, si è parlato tanto proprio di Katia Fanelli, ovvero la fidanzata di Vittorio Collina. I due hanno deciso di partecipare al programma in quanto continuano a riscontrare dei problemi tra loro. Problemi di varia natura. E per questo hanno deciso di ‘mettersi alla prova’. Vale la pena, quindi, concentrarci sulla bella Katia, di cui si è parlato tanto anche circa gli ipotetici e non confermati ritocchi estetici ed interventi chirurgici.

Katia Fanelli Temptation Island 2019: chi è, Instagram, età e il lavoro della bionda concorrente

Katia Fanelli è nata il 19 gennaio del 1994 a Rimini: vive a Riccione e la sua vita si divide tra amore e divertimento. Precedentemente era la commessa di un negozio di abbigliamento: sul suo profilo social si definisce una “Sales Manager” ed una “Fashion Expert“. Su Instagram è molto seguita: il suo nome social è katia_fanelli ed il profilo vanta di quasi 10 mila followers. Questo uno dei suoi recenti post:

Visualizza questo post su Instagram 🎈 Un post condiviso da Katia Fanelli (@katia_fanelli) in data: 17 Apr 2019 alle ore 11:32 PDT

Katia è la fidanzata di Vittorio ed ha deciso di partecipare a Temptation Island poichè ha bisogno di mettersi in gioco e di capire se il suo è amore vero. La giovane ha un carattere esplosivo: appena entrata nel villaggio infatti ha subito catturato l’attenzione di tutti. Come andrà a finire la sua love story?

