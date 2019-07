Temptation Island, Katia e Vittorio a un passo dal falò di confronto: la reazione sorprendente. Vicini alla rottura definitiva?

Protagonisti della puntata di Temptation Island che questa sera andrà in onda su Canale 5, saranno sicuramente Vittorio Collina e Katia Fanelli. La bionda fotonica e il suo fidanzato stanno vivendo giorni difficili. La situazione, andata peggiorando nel corso della trasmissione, ha visto alternarsi momenti di gelosia su entrambi i fronti. Gli atteggiamenti iniziali di Katia hanno scaturito la reazione di Vittorio, che dal secondo falò in poi non ha perso occasione per far vedere alla sua fidanzata video di continui avvicinamenti alla single Vanessa. Ma le anticipazioni di questa sera lasciano credere ad un nuovo stravolgimento della situazione.

Temptation Island, Katia e Vittorio potrebbero essere vicini al confronto. Cosa succederà stasera?

Sarà Vittorio che quasi sicuramente deciderà di dare una svolta alla sua storia con Katia. Durante la puntata di Temptation Island che andrà in onda questa sera, come mostrano le immagini wittytv repostate dal profilo ufficiale della nota trasmissione, mostrano una strana reazione di Vittoria, che ancora una volta probabilmente avrà assistito ad atteggiamenti complici di Katia con il suo tentatore Giovanni.

Le parole che più di tutte lasciano credere alla volontà di Vittorio di rincontrare la sua fidanzata sono quelle che emergono a fine video. “La cosa che più mi fa pensare è che vederla con un altro non mi fa né caldo né freddo”, una reazione che lascia interdetti e potrebbe definitivamente accendere la scintilla per il falò di confronto. Cosa succederà realmente? Vittorio e Katia metteranno fine alla loro storia? La single Vanessa si mostrerà davvero interessata a lui? Non ci resta che sintonizzarci questa sera su Canale 5 per capire come andrà a finire.

