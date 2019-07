Klaudia Poznanska, dopo la delusione a Uomini e Donne, torna a sorridere con un nuovo amore: ecco chi è a far battere il cuore dell’ex corteggiatrice di Andrea Zelletta.

Klaudia Poznanska è stata una delle corteggiatrici della passata edizione di Uomini e Donne. Non scelta da Andrea Zelletta, che le ha preferito Natalia Paragoni, la bella romana dalle origini polacche è tornata a casa delusa dal rifiuto del tronista e già si vociferava di un suo approdo sul trono a settembre. Ma ora la situazione sembra cambiata, perché stando alle sue ultime storie su Instagram, la sexy corteggiatrice avrebbe ritrovato l’amore: ecco chi è il ragazzo che sta frequentando.

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e Donne, Klaudia Poznanska ha trovato l’amore: ecco chi è

Klaudia Poznanska aveva fatto innamorare il pubblico di Uomini e Donne con la sua semplicità e dolcezza. Giovane e bella, l’ex corteggiatrice aveva letteralmente perso la testa per il tronista Andrea Zelletta, ma lui ha scelto Natalia, con cui è ancora felicemente fidanzato. Ora, dopo le insistenti voci di un suo possibile approdo sul trono più ambito della tv, Klaudia sembra aver finalmente ritrovato la serenità e soprattutto l’amore con un nuovo ragazzo: si tratta del rapper romano Ludwig, il cui vero nome è Ludovico Franchitti.

Il condizionale è sempre d’obbligo in questi casi, ma le storie Instagram dei due ragazzi lasciano davvero pochi dubbi. Già nei giorni scorsi la coppia era stata avvistata più volte insieme, ora l’ultima foto postata da Klaudia la ritrae in auto, con la mano di un misterioso uomo sulla gamba: il tatuaggio sul polso del ragazzo però svela tutto e si tratta proprio del giovane rapper, che a sua volta nelle storie Instagram ha pubblicato un video di lui e Klaudia in macchina. Insomma, la cosa sembra ormai davvero ufficiale e a noi non resta che aspettare e vedere se questo flirt tra i due giovani diventerà una vera storia d’amore.

Per rimanere sempre aggiornato su tutti i tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI