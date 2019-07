Afef pronta per il suo quarto matrimonio: ecco con chi convolerà a nozze la bellissima ex top model.

Afef è pronta a dire si per la quarta volta. A lanciare la notizia è stato il settimanale Chi, che ha svelato che per l’ex top model è in arrivo il suo quarto matrimonio. Il tutto si svolgerà entro la fine di quest’anno. È stato il manager Alessandro dal Bono a chiedere la mano di Afef, in un modo romantico e tradizionale. Come? Scopriamolo insieme.

Afef pronta per il suo quarto matrimonio: si sposerà col manager Alessandro Dal Bono

Una romantica proposta di matrimonio a Positano, con un notevole anello di diamanti. Non è quello che ogni donna desidererebbe? Per Afef, non è un desiderio ma realtà. E la bellissima mora non ha potuto che rispondere sì alla proposta . Il manager di un’importante casa farmaceutica Alessandro Dal Bono sarà presto il marito dell’ex top model, che si avvia così alle sue quarte nozze. Afef si è sposata per la prima volta quando era ancora in Tunisia, in età molto giovane. In Italia, invece, è stata prima la moglie dell’avvocato Marco Squatriti, per poi iniziare la sua lunga storia d’amore con Marco Tronchetti Provera, con cui è stata per ben vent’anni, di cui 17 di matrimonio. Il divorzio con lui è arrivato lo scorso novembre, ma Afef è già pronta per dire sì al suo nuovo compagno. Sempre secondo Chi, anche Tronchetti Provera si è già consolato tra le braccia di una giovane modella. Afef è pronta per un nuovo capitolo della sua vita. Un esempio lampante, il suo, di come non bisogna mai smettere di credere all’amore. Non è mai troppo tardi per trovare la persona giusta. Tantissimi auguri ai futuri sposi!