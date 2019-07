Anna Tatangelo infiamma Instagram con la sua ultima foto: il top è troppo scollato, i fan impazziscono. Diamo un’occhiata.

È una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Ma non è tutto. Anna Tatangelo può contare anche su una bellezza fuori dal comune. Si perché la bellissima moglie di Gigi D’Alessio è amata sì per la sua voce, ma non solo. La Tatangelo può vantare una larga schiera di followers su Instagram, che vengono spesso deliziati dalla cantante con scatti sexy. Ed è quello che è successo qualche ora fa, con l’ultima foto postata dalla bella Anna. Una foto che ha decisamente fatto girare la testa ai fan. Guardiamola insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Anna Tatangelo infiamma Instagram: il top è troppo scollato, non copre le forme

Basta poco a Anna Tatangelo per fare impazzire i suoi fan. La bellissima cantante di Sora , oltre ad essere apprezzata per le sue doti canore, è anche una delle donne più desiderate sul web. Merito delle sue forme notevoli, che la cantante ama mostrare ogni tanto sui suoi social. E l’ultima foto di Instagram ha alzato davvero la temperatura. Date un’occhiata:

Un outift a righe per la bella Anna, che, come si legge dalla didascalia alla foto, si trova in Sardegna. Ma ad attirare l’attenzione dei follower è stata la profonda scollatura dell’abito di Anna, che lascia bel poco spazio all’immaginazione. Un top che non copre del tutto le generose forme della Tatangelo, che ha letteralmente fatto impazzire i fan con questo scatto. Scatto che, come sempre quando si tratta di Lady D’Alessio, ha ottenuto in poco tempo il pieno di like e commenti. Tutti di assoluto apprezzamento. Che dire, Anna non sbaglia un colpo!