Ascolti tv di lunedì 22 luglio: Temptation Island domina la serata e batte la concorrenza: stagione da record per il reality sulle coppie di Canale 5.

Quella di lunedì 22 luglio 2019 è stata una serata televisiva all’insegna di amore e tradimenti con la quinta puntata di Temptation Island su Canale 5, ma anche di grande cinema, con il film ‘Amiche da Morire’, andato in onda su Rai 1. Ma chi avrà vinto la lotta degli ascolti e dello share? Vediamo insieme nel dettaglio tutti i dati auditel della serata.

Ascolti tv lunedì 22 luglio 2019: i dato auditel della serata nel dettaglio

Nella serata di lunedì 22 luglio è andata in onda la penultima puntata di Temptation Island, che ha visto nuovi incredibili colpi di scena, e soprattutto la prima parte del falò di confronto finale tra Massimo e Ilaria, una delle coppie che più ha appassionato il pubblico del reality di Canale 5. Ma se in tanti in questo periodo sono in vacanza e guardano poco la tv, non si può certo dire che il programma condotto da Filippo Bisciglia non sia stato seguito. Anzi! Temptation Island ha ottenuto il 23.5% di share, con oltre 3 milioni e mezzo di spettatori incollati al televisore, battendo di gran lunga la concorrenza, ovvero il film ‘Amiche da morire’, in onda su Rai Uno, che non ha superato il 13,8% di share, con poco più di due milioni e mezzo di spettatori.

Segue, nella classifica dello share, Rai Due, con la serie ‘Hawaii Five-O’, che ha ottenuto il 5.9% con oltre un milione di telespettatori. Subito dopo il film ‘The Fast and The Furious – Tokio Drift‘, in onda su Italia 1, che è stato visto da circa 980mila spettatori, con uno share del 5.4%. Più o meno stesso seguito per il film di Rai Tre dal titolo ‘La Meccanica delle Ombre’, che ha ottenuto il 5.2% di share e poo meno di 1 milione di spettatori. 2.9 % di share e 530.000 spettatori per la nuova serie ‘Gone’, in onda su Rete 4, che non sembra essere partita nel migliore dei modi. Chiude la graduatoria degli ascolti La7, che con il film ‘L’Impero del Sole’ ha tenuto attaccati al televisore circa 360mila spettatori, non andando oltre il 2.3 % di share.

