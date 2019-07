Ballando con le Stelle, è nato l’amore tra Osvaldo e Veera Kinnunen, una delle coppie in gara nello show di Rai Uno: la prima foto insieme sui social.

Non è la prima volta che a Ballando con le Stelle nasce un amore. Tra un ballo e l’altro, si a, può crescere la passione. Ed è proprio quello che è successo tra l’ex calciatore Dani Osvaldo e la sua ballerina Veera Kinnunen. Non proprio una notizia inaspettata, questa. Si perché giù durante il corso della trasmissione la voce di un flirt tra i due era venuta fuori nello studio di Rai Uno. Voce messa a tacere dai protagonisti, anche perché la bella Veera era impegnata. Ma adesso non ci sono dubbi: Osvaldo ha rubato il suo cuore. Ecco la loro prima foto insieme.

Ballando con le Stelle, Osvaldo e Veera Kinnunen sono ufficialmente una coppia

Ebbene sì, i ‘pettegolezzi’ sul presunto flirt tra la coppia di Ballando con le stelle si sono rivelaì più che fondati. Tra il sexy Daniel Osvaldo e la sua ballerina Veera è scoppiato l’amore. La bellissima bionda dagli occhi di ghiaccio ha lasciato il suo fidanzato e collega Stefano Oradei, col quale era insieme da ben 10 anni. ‘Colpa’ della partecipazione a Ballando con le Stelle dell’ex calciatore Dani Osvaldo, che in poco tempo ha stregato la svedese. Il feeling tra i due si era già notato durante il programma, tant’è che Stefano aveva creato scalpore con una scenata di gelosia dietro le quinte, per la quale è dovuta intervenire in diretta Milly Carlucci. Ma a quanto pare la gelosia era più che giustificata. Il sexy Osvaldo ha conquistato Veera sin dai primi sguardi. E ora la neo coppia si gode un viaggio ad Helsinki, come si vede nelle Instagram Stories. Ecco una foto dei due piccioncini, postata da Osvaldo e repostata da Veera:

Tanti auguri alla neo coppia!