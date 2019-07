Avete mai visto Barbara D’Urso da bambina? Ecco che è spuntata una foto: riconoscerla è davvero impossibile, il cambiamento è indescrivibile.

È una delle conduttrici più di successo di questi ultimi anni. Parliamo, senza alcun dubbio, di Barbara D’Urso. La bella napoletana, ormai, per l’azienda Mediaset è un successo, una garanzia. Ogni suo programma, infatti, ottiene un notevole successo. A partire, quindi, da Pomeriggio Cinque. Fino alla novità di quest’anno: Live-Non è la D’Urso. Costantemente in televisione, Barbara gode di una forma fisica davvero perfetta. Complici, ovviamente, palestra, danza ed, ovviamente, un cibo sano ed equilibrato. Eppure, vi siete mai chiesti come fosse da bambina? Ecco che, pochissime ore fa, la bella conduttrice ha condiviso, sul suo profilo Instagram, una sua foto in tenera età. Eccola nel dettaglio.

Barbara D’Urso da bambina: lo scatto su Instagram

Lo ha definito il ‘martedì amarcord’, Barbara D’Urso. Ogni settimana, infatti, in questo preciso giorno, la bella conduttrice si diletta a condividere con i suoi numerosi ed affezionati fan delle foto riguardanti la sua infanzia e giovinezza. Se, infatti, pochissimo tempo fa, la napoletana ha allietato tutti con un bellissimo scatto di tantissimi anni fa, poche ore fa, invece, la D’Urso ha deciso di sorprendere i suoi sostenitori pubblicando un tenero scatto da bambina. Ecco la foto in questione:

Da come si può vedere quindi, in questa foto Barbara era davvero piccolissima. Avrà avuto, di sicuro, meno di 10 anni. Eppure, già si intravedono alcune caratteristiche di adesso. In primis, gli occhi. Beh, è visibile a tutti. Quelli sono rimasti praticamente gli stessi. Occhi grandi, vispi, svegli ma, soprattutto, occhi di chi sa già cosa fare nella propria vita, insomma. Stesso discorso, inoltre, anche il per il sorriso. E non solo. Sarebbe davvero impossibile elencare tutte quei dettagli che sono rimasti assolutamente uguali e che rendono, senza alcun dubbio, la conduttrice davvero speciale. Una cosa, però, è opportuno dirla: Barbara è sempre fantastica, da bambina e non.

