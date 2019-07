Diletta Leotta fa allenamento come ogni giorno: questa volta, tuttavia, proprio nel momento in cui alza le gambe è impossibile non far caso ad un dettaglio

Diletta Leotta conquista proprio tutti con il suo allenamento duro! Già, è proprio quello che ci vuole se poi a tavola si è disposti a concedersi qualche ‘peccato’ di troppo. Di solito, i suoi esercizi giornalieri li posta nelle storie Instagram. E, anche stavolta, la bella Diletta ha fatto così. Ecco, proprio nel momento in cui faceva gli esercizi per gli addominali, ci siamo accorti di un dettaglio che proprio non poteva passare inosservato.

Diletta Leotta alza le gambe mentre si allena: il dettaglio

No, proprio non poteva passare inosservato un fisico come il suo. Diletta Leotta sfoggia una ‘tartaruga’ che forse non tutti si aspettavano. Addominali scolpiti e fisico da vera atleta. La bella conduttrice di DAZN ha lasciato i suoi follower a bocca aperta con le ultime storie postate su Instagram. Chi lo dice che solo gli uomini possono avere gli addominali scolpiti?

Se la vista non ci inganna, pare proprio che quello di Diletta sia un fisico da vera atleta.

Capitolo nuovo fidanzato: tutte le voci, gossip ecc…

La sua relazione con Matteo Mammì è giunta al termine. Non si amano più. Si sono lasciati. Non sappiamo chi ha lasciato chi, diciamo che ci dobbiamo far bastare il fatto di sapere che non stanno più insieme. Adesso, a quanto pare, entrambi hanno trovato un nuovo amore. Sì, infatti Diletta Leotta è stata vista più volte con il pugile Daniele Scardina e Matteo Mammì, invece, con una bellissima donna. Beh, nei prossimi giorni di sicuro ne sapremo di più. Per ora dobbiamo farci bastare questo e… se son rose fioriranno!