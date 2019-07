Fast & Furious 9, ennesimo dramma durante le riprese: stuntman finisce in coma. La scena ripresa dalle telecamere mostra l’accaduto

Un dramma che si ripete, quello di Fast & Furious. Durante le riprese nella nona serie del noto film, come si apprende da fonti inglesi, un nuovo incidente ha messo in serio pericolo la vita di Joe Watts. Lo stuntman che fa da controfigura all’attore Vin Diesel è precipitato da circa nove metri, battendo la testa e riportando un serio trauma cranico. Joe, attualmente ricoverato in gravissime condizioni, come si apprende dalle parole della fidanzata, è in stato di coma indotto. Subito dopo l’accaduto, le riprese sono state interrotte immediatamente.

Fast & Furious 9, un nuovo dramma sconvolge Vin Diesel: Joe Watts in coma

Un bruttissimo incidente sul set di “Fast & Furious 9” ha causato seri danni alla vita di Joe Watts, che è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Come riportato dal Mirror, il messaggio della fidanzata Tilly Powell spiega come sta il noto stuntman, che durante le riprese faceva da controfigura a Vin Diesel. L’incidente avvenuto lunedì, l’ha visto precipitare da oltre nove metri e il forte schianto ha causato un brutto trauma cranico. Dopo la tragedia del 2002, in cui un altro stuntman e paracadutista, nei panni di Vin Diesel, perdeva la vita finendo contro un ponte, i protagonisti devono fare i conti con l’ennesima scena di sangue. La corsa sfrenata e i lanci nel vuoto sono stati spesso causa di episodi che hanno causato tragedie. Le fonti britanniche parlano di un Vin Diesel alquanto sotto shock per l’episodio, che continua a rivivere il dramma della morte del suo caro amico e compagno di set Paul Walker. Le immagini dell’incidente sarebbero state già consegnate agli inquirenti. Secondo quanto si apprende, Joe si sarebbe lanciato nel vuoto appeso ad un filo, che durante il volo si è spezzato casuando lo schianto al suolo.