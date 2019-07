Federica Nargi in spiaggia si era appena rilassata un attimo, ma è stata presa di mira e le è toccato ciò che vediamo in questo video: poverina!

Federica Nargi è una delle showgirl più apprezzate nel panorama televisivo italiano. Una bellezza straordinaria, a cui fa da cornice un bel tocco di simpatia che, come sappiamo, non guasta mai. Federica è una di quelle ragazze che hanno sempre il sorriso sulle labbra. Innamorata del suo calciatore del cuore, Alessandro Matri, ha anche due figli a cui deve badare. Eppure, mai una volta abbiamo visto una punta di spossatezza o malumore nei suoi occhi. E’ una che sa stare allo scherzo, insomma, e lo sanno veramente tutti. Infatti, ecco che, mentre riposava in spiaggia, le hanno rifilato un bel bagno con un secchio d’acqua.

Federica Nargi e lo scherzo in spiaggia: un bel bagno freddo mentre dorme

Era lì, tutta rannicchiata intenta a farsi una bella pennichella sotto l’ombrellone in spiaggia. Un momento di relax durato evidentemente poco perché è arrivato qualcuno ad interromperlo con una secchiata d’acqua fredda. Il classico scherzo da spiaggia che ti lascia col fiato mozzato. Ecco la reazione di Federica:

“Quando per una volta ti rilassi un attimo, ecco quello che succede”: il messaggio di Federica quando poi ha postato il video. Un video girato da un complice che stava riprendendo tutto mentre lei riposava tranquillamente.

La reazione di Federica

Che faccia ha fatto quando ha sentito l’acqua fredda!? Beh, a quanto pare, non se l’aspettava proprio. Prima ha rincorso l’artefice dello scherzo che aveva ancora il secchio tra le mani, indirizzandogli anche un sostanzioso ‘vaff…’. Poi, la preoccupazione più grande: “Il telefono!”. Era tutto già stato messo in sicurezza. Non c’era bisogno di preoccuparsi. Era tutto architettato, evidentemente, nei minimi dettagli.

Che fisico!

Se proprio c’è qualcosa che non può passare inosservato in questo breve clip video è il fisico mostrato da Federica Nargi. Statuario è dir poco. Non c’è un’imperfezione, niente di niente. Ecco, riportiamo di seguito uno screen tutto per voi: