Ex concorrenti Temptation Island: Francesca Baroni ha realmente avuto un flirt con Sammy Hassan, tentatore dell’attuale edizione? Ecco la verità.

Pochissimi giorni fa, vi abbiamo parlato di una clamorosa indiscrezione in casa Temptation Island. Stando a quanto è emerso sul web, una delle ex concorrenti delle passate edizione del programma di Canale 5 avrebbe avuto una relazione, flirt con uno dei tentatori di questa attuale edizione di Temptation. Di chi parliamo? Di Francesca Baroni e di Sammy Hassan. In una recente intervista per il settimanale Mio, dunque, l’ex fidanzata di Ruben Invernizzi, aveva dichiarato di aver avuto una breve relazione con il bel tentatore egiziano. E che la storia tra i due sarebbe finita per sua volontà. Ecco che, a distanza di alcuni giorni da questa notizia, spunta fuori la verità. E ad annunciarla è proprio lei su Instagram. Ecco tutto nel dettaglio.

Francesca Baroni di Temptation Island smentisce il flirt con Sammy: ecco la verità

Come dicevamo quindi, pochissimi giorni fa si è diffusa la notizia che tra Francesca Baroni, ex concorrente di Temptation Island dell’edizione del 2017, e Sammy Hassan, tentatore dell’attuale edizione del programma, c’era stato del tenero. Ecco. A distanza di un po’ di tempo, è intervenuta la diretta interessata a fare chiarezza sulla questione. Sotto ad un post Instagram di IsaeChia che riguardava proprio la sua intervista, l’ex fidanzata di Ruben Invernizzi ha detto tutta la verità:

Insomma, stando a quanto scritto dall’ex concorrente di Temptation Island, la notizia di una presunta relazione con il tentatore egiziano non sarebbe affatto veritiera. Anzi. Francesca, infatti, ha dichiarato di aver conosciuto Sammy, ma di non aver avuto alcune relazione d’amore con lui. Sono entrambi della stessa città, questo è vero. Ma, stando a quanto scrive Francesca, utilizzare la parole ‘frequentazione’ è davvero esagerato.

