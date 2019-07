Francesco Facchinetti infuriato nelle sue Instagram Stories: “Mi hai tradito, te la farò pagare”. Ecco il duro sfogo social.

Siamo abituati a vederlo solare e sorridente. Ma qualche ora fa, Francesco Facchinetti, è apparso in una versione del tutto inedita. In un duro sfogo su Instagram, il figlio del cantante dei Pooh si è scagliato contro qualcuno a lui molto caro, che l’ha tradito. Il motivo è davvero forte. E lo racconta proprio Francesco nei video postati sul suo profilo. Scopriamo insieme cosa è successo.

Francesco Facchinetti infuriato su Instagram: “Mi hai preso in giro”

Una versione del tutto inedita, quella in cui si è mostrato l’ex DJ Francesco nelle sue Instagram Stories. Francesco Facchinetti, oggi agente di management di molti artisti della musica, si è scagliato contro qualcuno che conosce molto bene. Qualcuno che, come rivela nelle su Instagram Stories, l’ha tradito. “Mi hai tradito, mi hai preso in giro raccontandomi un sacco di frottole, di balle”. Parole dure, quelle di Facchinetti, che appare davvero deluso e amareggiato da questa persona, di cui però non fa il nome. Ma si rivolge direttamente a lui, o lei, nelle sue Instagram Stories, con una ‘promessa’ non proprio piacevole: “Mi rivolgo a te, tu che lo sai, te la farò pagare fino alla fine dei tuoi giorni“. Chi avrà deluso Francesco? Il nome è top secret, ma Francesco rivela che è una persona a cui ha dedicato tanto tempo e a cui teneva moltissimo. Sarà uno degli artisti della sua agenzia? Alcune indiscrezioni fanno il nome di Irama. Quel che è certo è che non abbiamo mai visto Francesco Facchinetti così. E voi, che idea vi siete fatti su questa storia?