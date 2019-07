Guendalina Canessa infiamma completamente Instagram: con un bikini mozzafiato, l’ex gieffina mostra il suo fisico statuario, ecco però una rivelazione.

Continua ad incantare tutti Guendalina Canessa su Instagram. Pochissime ore fa, infatti, l’ex moglie di Daniele Interrante ha pubblicato uno scatto social davvero da urlo. Anzi, utilizzare questo termine sarebbe, vi assicuriamo, davvero riduttivo. Com’è solita fare in questo ultimo periodo, la bella toscana si immortala con un prezioso bikini bianco e nero. Inutile dire che, data la sua perfetta forma fisica, immediata è stata la reazione da parte dei suoi sostenitori. Che, subito dopo tale visione, hanno bombardato la foto di ‘likes’ e di commenti positivi. È proprio uno di essi, però, che ha catturato l’attenzione di tutti. Soprattutto per una spiazzante rivelazione fatta dall’ex gieffina. Curiosi di conoscerla anche voi? Vi accontentiamo subito.

Guendalina Canessa ‘hot’ su Instagram: spunta fuori una rivelazione incredebile

È estate. Si va al mare ed è più che giusto, inoltre, che ci si immortali in costume. Ecco. È proprio questo che ha fatto, pochissime ore fa, Guendalina Canessa su Instagram. Con uno strabiliante costume bianco e nero, l’ex gieffina ha mostrato a tutti i suoi fan la sua perfetta forma fisica. Sarà proprio per questo motivo, quindi, che immediatamente la foto, riproposta in alto, è stata bombardata da commenti di apprezzamento. Come dicevamo precedentemente, uno tra tanti ha catturato l’attenzione di tutti. Eccolo di seguito:

Da come si può vedere quindi, all’affermazione di un suo amico di essere dimagrita troppo, Guendalina Canessa ha dichiarato di essere ‘colpa’ della vita da single. Fin qui tutto bene, diremmo. Dopo la fine del matrimonio con Daniele Interrante, si sa davvero ben poco della vita privata della toscana. Subito dopo, però, l’ex gieffina si lascia andare ad una spiazzante rivelazione. “Ancora per poco”, continua la frase Guendalina. Cosa vorrà dire, quindi? C’è qualcosa che bolle in pentola? Chi lo sa.

