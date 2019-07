Coppie Temptation Island 2019, ieri sera Massimo e Ilaria hanno avuto il confronto finale: ecco cos’è accaduto subito dopo sui social.

Il percorso di Temptation Island 2019 è quasi giunto al termine. Ieri sera, infatti, è andata in onda la penultima puntata. Che, come previsto, si è rivelata davvero imperdibile. Oltre alla visione dei weekend da sogno di tutte le coppie, il pubblico italiano ha iniziato a vedere la prima parte del confronto finale tra Ilaria e Massimo. Se, infatti, la romana ha preferito non trascorrere due giorni con il single Javier. Il suo fidanzato, invece, ha preferito agire in modo completamente diverso. Trascorrendo, così, con la single Elena delle ore davvero indimenticabili. Terminati i 21 giorni, è giunto il momento del loro confronto finale. Ecco, però, cos’è accaduto sui social subito dopo.

Ilaria e Massimo di Temptation Island 2019: cos’è accaduto dopo il loro falò

Come dicevamo quindi, nella puntata di Temptation Island 2019, andata in onda ieri sera, abbiamo assistito al confronto finale tra Ilaria e Massimo. Reduce da un weekend, seppure interrotto dopo la prima notte, con la single Elena, il giovane romano ha incontrato la sua fidanzata. Un falò davvero infuocato tra i due ragazzi. Durante il quale Ilaria ha avuto modo di poter analizzare ogni singolo comportamento del suo fidanzato nel villaggio. Sottolineando, tra l’altro, cosa le avesse dato fastidio. Inevitabile, perciò, la reazione del popolo web. Appena terminata la messa in onda del confronto, infatti, i più accaniti sostenitori del programma si sono riversati sotto ai post del profilo ufficiale Instagram dello show per testimoniare il loro dissenso. C’è chi, infatti, sostiene che i due escano insieme. Chi si congratula con Ilaria per la maturità adottata durante il confronto. E chi, invece, esprime la propria disapprovazione nei confronti di Massimo.

Insomma, commenti diversi e completamente disparati tra di loro. Voi, invece, da che parte state?

