Melissa Satta ha pubblicato uno scatto in costume su Instagram: sexy come sempre, in primo piano c’è il lato B.

Riesce sempre a stupire il suo pubblico: l’incantevole Melissa Satta è sempre al centro del gossip italiano. Sui giornali e sul web non si parla solo della sua bellezza ma anche della sua situazione sentimentale: la showgirl e Kevin Boateng sono tornati insieme, come dimostrano molti scatti sui social, e per i fan questa non poteva che essere notizia più bella. Su Instagram la Satta riesce sempre a far infiammare il suo pubblico con bellissimi post: location mozzafiato aggiunti al suo fisico statuario. Vediamo cosa ha pubblicato poche ore fa.

Melissa Satta in costume su Instagram: lo scatto sexy in acqua

Si gode il miglior relax che esiste Melissa Satta: nelle azzurre e meravigliose acque della Sardegna, la showgirl ha scattato una foto che lasciato tutti senza parole. Il lato B in primo piano ha fatto alzare la temperatura ai suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram Into the blue 🌊💙 Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 22 Lug 2019 alle ore 4:24 PDT

Le basta davvero poco per far infiammare Instagram: fisico mozzafiato e sguardo travolgente lasciano sempre senza fiato i suoi follower che ne sono davvero tanti. Quasi 4 milioni di utenti per la showgirl che ha ricevuto tantissimi complimenti per lo scatto postato: “Sei bellissima”, “Capolavoro assoluto!!!”, “Melissa Satta sei bellissima, bravissima e stupenda“, sono alcuni di questi.

