Il tronista spagnolo Ivan Gonzalez ha lasciato la sua fidanzata Sonia Pattarino? Lui smentisce, ma una frase non convince i fan. Ecco cosa ha rivelato.

Aria di crisi tra Ivan e Sonia di Uomini e Donne? Sembrava procedere tutto a gonfie vele tra lo spagnolo e la sua bella corteggiatrice. Dal giorno della scelta, i due sono inseparabili, nonostante la distanza che li separa. Ma negli ultimi giorni, qualcosa sembra essere cambiato tra di loro. Sulla presunta rottura, si è espressa già la bellissima Sonia, con un video postato nelle sue Instagram Stories. Ma anche Ivan ha deciso di dire la sua sulle voci degli ultimi giorni. Sempre attraverso il suo profilo Instagram, lo spagnolo ha voluto smentire il pettegolezzo. Ma una frase che ha pronunciato non ha convinto i fan. Ecco quale.

Ivan Gonzalez ha lasciato Sonia Pattarino: la sua frase preoccupa

È davvero finita tra Ivan e Sonia? Se quest’ultima ha preferito tacere sulla questione, lo spagnolo ha deciso di dire qualcosa in più. In un video postato su Instagram, Ivan precisa: “Non volevo fare questo video perché mi sembrava assurdo. Io non ho lasciato Sonia, non ho lasciato nessuno.” Inizia così il chiarimento dell’ex tronista, che ci tiene a specificare di non aver interrotto la relazione con la sua bellissima fidanzata sarda. “Mi stanno taggando in tante foto, dove sono scritte tante caz****”, continua Ivan, alludendo alle tante voci che stanno girando sulla presunta fine della sua storia con Sonia. Ma è una frase che Gonzalez pronuncia alla fine che ha allarmato i fan: “Non è successo ancora nulla”. Ebbene sì, il termine ‘ancora’ non è piaciuto molto ai followers, perché lascia intuire che a breve potrebbe succedere altro. Tra i due, quindi, c’è davvero qualcosa che non va? Non ci resta che attendere le prossime news!