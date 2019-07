Temptation Island 2019, cosa facevano Massimo e la tentatrice Elena di notte? L’audio sospetto ha incuriosito tutti.

La quinta puntata di Temptation Islandè stata ricca di colpi di scena: tra le coppie rimaste nel villaggio c’è quella composta da Ilaria e Massimo. Sono tanti i video che ha dovuto vedere la giovane fidanzata nel falò e nel pinnettu in queste settimane: il fidanzato è sempre più vicino alla single Elena e le immagini forti spesso lasciano Ilaria senza parole ed in lacrime. Tra tutti, ce n’è uno che ha sconvolto davvero tutti: Massimo potrebbe aver fatto sesso con la tentatrice? Ci sono delle immagini sospette: alla vista non sono nitide, ma l’audio non lascia dubbi. Vediamo di che si tratta.

Temptation Island 2019, cosa è successo tra Massimo e la single Elena?

Nella quinta puntata di Temptation Island, Ilaria ha deciso di non partire con Javier mentre il suo fidanzato è andato in esterna con la single Elena. Il loro percorso ha appassionato tutto il pubblico Mediaset: il ragazzo si è lasciato andare sin dall’inizio in questa esperienza mentre Ilaria, innamorata del suo fidanzato, è rimasta spesso ferma per rispetto al suo sentimento. La giovane romana ha dovuto assistere ad alcuni video di Massimo e della single Elena: tra baci ed abbracci, ci sono delle immagini che hanno mandato tutti in tilt.

Tutto il pubblico di Temptation Island è convinto che, dopo la cena, Massimo ed Elena abbiano fatto sesso: le immagini non parlano chiaro ma l’audio si, sembra non lasciare dubbi. Si sentono rumori di baci e di gemiti: sarà vero quello che immaginano tutti?