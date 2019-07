Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, si avvicina sempre più il giorno del parto: dedica al miele dell’ex tronista al suo futuro marito su Instagram.

Rosa Perrotta è stata una delle troniste di Uomini e Donne che ha ‘azzeccato’ la scelta. Il suo amore con Pietro Tartaglione, conosciuto negli studi di Canale 5, dura ormai da oltre 2 anni e sta per essere coronato dalla nascita del piccolo Domenico. La gravidanza di Rosa è stata molto condivisa sui social e non sono mancate anche pesanti critiche all’ex tronista, che però continua a condividere su Instagram le sue foto e soprattutto le emozioni e le riflessioni sulla nuova vita che la aspetta. L’ultimo post pubblicato sui social è una dedica al miele al futuro papà, Pietro Tartaglione.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione stanno per diventare genitori di Domenico. L’attesa per la nascita del bimbo sale sempre di più, anche perché a quanto pare il piccolo sta bene nella pancia della sua mamma e non sembra voler uscire tanto presto. Ogni giorno potrebbe essere quello buono per conoscere finalmente il loro bimbo, che ha superato già di qualche giorno la data presunta del parto, ma intanto i due futuri genitori vivono serenamente l’attesa e si dedicano parole d’amore su Instagram.

L’ultimo post pubblicato da Rosa è appunto una dedica al miele nei confronti del suo futuro marito, nonché padre di suo figlio, Pietro. I due hanno festeggiato il loro ‘mesiversario’, e in occasione di questa data particolare, Rosa ha voluto scrivere un inno al suo amore con Pietro, in vista anche della nascita del piccolo Domenico. ‘Non so quanto sbaglieremo, non saremo perfetti, ma saremo NOI’, queste le parole dell’ex tronista, sicura che l’esperienza di genitore sarà bellissima, soprattutto perché condivisa con il suo amore Pietro, con cui ha già trascorso due anni e due mesi di complicità, condivisione e felicità.

