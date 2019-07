Festival di Sanremo 2020, tra gli ospiti ci sarà Tiziano Ferro? L’indiscrezione dopo il matrimonio con Victor sta facendo il giro del web.

Si pensa già alla nuova edizione del Festival di Sanremo, lo spettacolo più amato dagli italiani. Tiziano Ferro è al centro del gossip nelle ultime settimane: è stato uno dei primi cantanti italiani a fare coming out e meno di un mese fa, in gran segreto, ha sposato Victor Allen. “L’amore è una cosa semplice” canta Tiziano in una delle sue più belle canzoni e ciò che dice lo ha dimostrato: senza alcuna vergogna ha scelto di vivere la vita che lo rende felice nel modo più semplice che esiste. C’è un’indiscrezione sul suo futuro lavorativo che riempie di gioia tutti: ecco di cosa si tratta.

Festival di Sanremo 2020, tra gli ospiti Tiziano Ferro? L’indiscrezione dopo il matrimonio

A rivelarlo è Tv Sorrisi e Canzoni che scrive “La presenza di Tiziano Ferro come ospite al Festival di Sanremo è iniziata a circolare negli ambienti musicali”. Il famoso cantante di Latina sta attraversando un magnifico periodo vista la sua relazione sentimentale che va a gonfie vele ed i successi nel mondo del lavoro.

A poche settimane dall’uscita, il singolo Buona (cattiva) sorte sta già scalando le classifiche mondiali ed è uno dei brani in lizza per Sanremo 2020. Salire sul palco dell’Ariston non sarà sicuramente la prima volta per Tiziano: dalla categoria giovani quando era solo un bambino a super ospite nel 2015 e nel 2017 con i suoi meravigliosi brani.

