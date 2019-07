Temptation Island, Selvaggia Roma, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, diventa cantante: online il suo brano “Dammi un mojito”.

L’abbiamo vista per la prima volta in tv nella quarta edizione di Temptation Island. Dove Selvaggia Roma appassionò tutti con la sua tormentata storia d’amore con Francesco Chiofalo. È tornata sul piccolo schermo ospite nella trasmissione Live Non è la D’Urso, per via della sua amicizia con Eliana Michelazzo, protagonista dello scandalo ‘Pamela Prati’. Ma ora, Selvaggia si è mostrata in una versione davvero inedita. Quella della cantante. Avete già ascoltato il suo primo singolo? Ve lo mostriamo noi.

Potrebbe interessarti anche:

Selvaggia Roma cantante dopo Temptation Island: online il suo brano “Dammi un mojito”

È una moda assai diffusa negli ultimi tempi nel modo delle influencer, quella di cimentarsi nel canto. E quale migliore occasione dell’estate per lanciare un singolo dal ritornello che ti entra in testa? L’ex concorrente di Temptation Island, Selvaggia Roma, ha scelto proprio questa estate per far uscire la sua nuova hit, dal titolo decisamente ‘fresco’ ed estivo, “Dammi un mojito”. Ecco un’anteprima del video, postata da Selvaggia sul suo profilo Instagram:

Un ritmo fresco e leggero, quello della nuova canzone estiva di Selvaggia Roma, che ha deciso di tuffarsi in questa nuova esperienza. In molti , come si vede dalle Instagram Stories dell’ex di Chiofalo, hanno apprezzato molto la hit, che ‘entra subito in testa’ secondo i fan. Non sono mancate le critiche di chi definisce questa canzone una trovata per guadagnare. Ma Selvaggia appare forte e determinata come sempre, ignora le critiche e si gode la sua nuova avventura. E voi, cosa ne pensate del suo nuovo singolo? Vi piace Selvaggia in queste nuove vesti?