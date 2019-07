Tramite un comunicato ufficiale, la squadra di calcio del Bologna ha informato sulle condizioni di salute di Sinisa Mihajlovic: i dettagli.

L’annuncio della malattia di Sinisa Mihajlovic è stato un colpo davvero durissimo. È vero, c’era qualcosa di strano dietro la sua assenza al ritiro con il Bologna. Eppure, un epilogo del genere era praticamente impensabile. L’allenatore, come annunciato in una conferenza stampa, ha la leucemia. Proprio per questo, quindi, iniziare le cure è stata una scelta, seppure molto sofferta, davvero inevitabile. Ecco. A distanza di alcune settimane dalla diffusione della notizia, come sta adesso Sinisa? Ad informare tutti i tifosi è un comunicato ufficiale della squadra del Bologna. Che, ovviamente, ha voluto rassicurare tutti sulle attuali condizioni di salute dell’allenatore. Vediamo tutto nel dettaglio.

Potrebbe interessarti anche:

Comunicato ufficiale del Bologna: ecco come sta Sinisa Mihajlovic

Appena diffusa la notizia della malattia di Sinisa Mihajlovic tutti gli amanti del calcio si sono mobilitati per dimostrare la loro vicinanza e il loro affetto all’allenatore e alla sua famiglia. Come dicevamo, l’annuncio è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Nessuno, infatti, si aspettava una notizia del genere. D’altra parte, però, la forza mostrata dall’allenatore è servita davvero tantissimo. Non soltanto a sé stesso, ma anche per tutti coloro che hanno sempre tifato per lui. Ma adesso Mihajlovic come sta? Le cure, ovviamente, sono iniziate. Ma ecco che, ad informare tutti i suoi tifosi sulle attuali condizione di salute dell’allenatore, ci pensa un comunicato ufficiale del Bologna, la squadre che, fino a pochi mesi fa, ha allenato. E che avrebbe dovuto allenare anche in questa nuova stagione calcistica. Stando a quanto appreso dal comunicato ufficiale, tutto è andato per il meglio. Giovedì scorso, infatti, l’allenatore ha concluso la prima seduta di chemioterapia. E, stando a quanto scritto, l’esito non ha deluso affatto le aspettative dei medici che lo hanno in cura. Il percorso, ovviamente, sarà lungo e faticoso, ma affatto impossibile. Forza Mister!

Per ulteriori news su Sinisa Mihajlovic –> clicca qui