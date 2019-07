Temptation Island, Nicola e Sabrina stanno ancora insieme dopo l’esperienza nel programma? Una foto toglie ogni dubbio. Ecco quale.

Manca una sola puntata alla fine di Temptation Island. Per alcune coppie il viaggio nei sentimenti è già terminato, ma per Nicola e Sabrina, invece, è ancora tutto in bilico. L’interesse forte di Sabrina per il single Giulio ha messo davvero in crisi Nicola, che nel frattempo si è avvicinato alla tentatrice Maddalena. Ma, quindi, i due sono usciti insieme o separati dal programma? Ebbene, Veryinutilpeople.it ha lanciato un vero e proprio scoop. Una foto, che lascia poco spazio all’immaginazione. Scopriamola insieme.

Temptation Island, Nicola e Sabrina stanno ancora insieme? Ecco la foto ‘spoiler’

Nicola e Sabrina si sono lasciati dopo Temptation Island? La risposta arriva da VeryInutilPeople. Una foto ‘spoiler’, in cui la coppia appare insieme a Briançon, in Francia. Date un’occhiata:

Ebbene sì, a quanto pare la coppia è uscita insieme dal reality condotto da Filippo Bisciglia. Nonostante i dubbi e le perplessità nate all’interno del percorso, Nicola e Sabrina sono stati beccati insieme in Francia. Uno scoop che ha lasciato i fan senza parole. Durante la puntata di ieri, infatti, Nicola sembrava molto deciso a chiudere con la sua fidanzata, che, dal suo canto, non sembra avere occhi che per Giulio. Insomma, le premesse non erano delle migliori. Ma, a quanto pare, i due sono riusciti a risolvere i loro problemi e a continuare la loro storia d’amore. Non ci resta che attendere la fine del reality per avere news ufficiali su tutti i protagonisti della trasmissione. Stay tuned!