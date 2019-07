Teresa Langella è protagonista di uno spiacevole episodio su Instagram: ecco cosa è accaduto è soprattutto la difesa del suo fidanzato Andrea.

Meno di una settimana fa, Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, ha lanciato il suo nuovo singolo. “Ibiza e Formentera”, è questo il titolo della sua nuova canzone con il featuring de La Nuova Escuela, ha tutte le carte in regola per dimostrarsi un vero e proprio tormentone dell’estate. Come testimoniato da una recente Instagram stories della bella napoletana, infatti, la canzone è stata riprodotta durante una sua serata, insieme al fidanzato Andrea Dal Corso, in una nota discoteca di Ibiza. Nonostante questo immediato successo, però, non sono mancate affatto le critiche. Anzi. Pochissime ore fa, l’ex tronista è stata protagonista di uno spiacevole episodio. Inevitabile, per questo, l’intervento del suo fidanzato. Ecco cos’è accaduto.

Teresa Langella, spiacevole episodio: Andrea prende le sue difese

Da quando è terminato il suo percorso a Uomini e Donne, Teresa Langella ha cavalcato l’onda del successo. Non soltanto, infatti, la sua storia d’amore con Andrea procede a gonfie vele. Ma anche dal punto di vista lavorativo, la napoletana vive un periodo davvero splendente. Oltre ad essere ormai diventata un’influencer a tutti gli effetti, Teresa ha continuato, senza alcun dubbio, la sua carriera da cantante. Pochi giorni fa, come dicevamo, ha lanciato il suo nuovo singolo “Ibiza e Formentera”. Canzone che, come tutte le cose, è piaciuta davvero a tantissime persone. Ma non solo. Proprio sotto ad un recente video Instagram, in cui i due ‘piccioncini’ ballano sulle note della canzone, Teresa è stata protagonista di uno spiacevole episodio.

Da come si può vedere quindi, l’utente in questione si è lasciato andare ad un commento poco piacevole nei confronti della canzone e, soprattutto, della coppia. Inevitabile, perciò, il commento di Andrea. Il quale, da galantuomo, ha saputo rispondere per le rime in totale eleganza.

