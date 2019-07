Valentina Dallari si mostra su Instagram più in forma che mai: la maglia dell’ex tronista è davvero troppo corta, l’incidente ‘hot’ manda i fan in delirio.

Valentina Dallari è stata una delle più giovani troniste di Uomini e Donne. Dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, la giovane e bella dj ha avuto gravi problemi di anoressia, che è riuscita a superare brillantemente dopo un periodo di cure in una clinica. Ora che Valentina è tornata più bella e in forma che mai, le sue foto fanno boom di like e commenti. L’ultimo post pubblicato su Instagram non ha fatto eccezione: vediamolo insieme.

Valentina Dallari, foto super ‘hot’ su Instagram, fan in delirio

Valentina Dallari ha finalmente ritrovato la serenità e soprattutto la salute, dopo un periodo difficilissimo in cui ha sofferto di anoressia. La spigliata e tatuata dj è tornata quella di sempre, sorridente e bellissima, e ha ricominciato a deliziare i suoi fan con foto e video che la ritraggono sensuale come non mai. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, Valentina si mostra davvero bellissima, con dei pantaloni argento e un cappello nero, e con un’espressione particolarmente bella e sensuale. Ma la caratteristica ‘hot’ della foto è la maglia bianca cortissima che la dj indossa.

Il top è davvero mini ed è evidente che sotto la Dallari non indossa il reggiseno. Dalla parte inferiore della maglia, infatti, esce il seno esplosivo di Valentina, che si intravede anche sotto la trasparenza del top. Un incidente davvero ‘hot’, che ha raccolto oltre 60mila like e più di 500 commenti di fan adoranti, che hanno sottolineato la bellezza e l’incredibile sensualità di Valentina Dallari, oltre alla gioia e al piacere di vederla finalmente così in forma e serena. Impossibile non notare anche tutti i tatuaggi della dj, che sono la sua più grande passione e la rendono davvero unica e riconoscibile, oltre che incredibilmente sexy.

