Wanda Nara esagerata in una storia di Instagram con un costume molto, ma veramente molto scollato che lascia poco spazio all’immaginazione

Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, si mostra su Instagram con un costume veramente sexy che avrà causato sicuramente un improvviso aumento delle temperature tra i suoi follower. Ultimamente, è al centro di diverse voci riguardanti il calciomercato: il futuro di suo marito/suo assistito, è ancora incerto. Si tratta di cambiare maglia. Un’ipotesi che potrebbe concretizzarsi anche nelle prossime ore: in pole position ci sono Juventus e Napoli. Intanto, però, la coppia si gode un po’ di vacanze. Meritatissime vacanze. Entrambi sono sempre molto impegnati e, quindi, adesso cercano nient’altro che un po’ di relax.

Wanda Nara: il costume ‘troppo’ scollato

Insomma, una Wanda Nara scatenata nelle storie Instagram. E’ lì con gli amici di sempre, tra una risata e l’altra. I video girati da lei, tuttavia, non possono che diventare ‘hot’. Non possiamo negare, infatti, che la bella moglie di Icardi ha un corpo che farebbe invidia a chiunque. Bionda, attraente: insomma, una gran bella donna. E questo, di sicuro, non è un dettaglio che passa inosservato tra gli uomini su Instagram. Ecco, intanto, la storia di cui parliamo:

Quante polemiche per Wanda!

E’ sempre al centro della bufera: Wanda Nara, ormai, dovrebbe averci fatto l’abitudine. E’ da quando Mauro Icardi gioca nell’Inter che continuano imperterriti gli attacchi nei suoi confronti. Una donna come Wanda dovrebbe essere da apprezzare: donna, mamma, moglie, manager, showgirl, modella. Insomma, è una che di certo non ama starsene con le mani in mano. Ebbene, a quanto pare, alcuni tifosi credono che lei rovini l’immagine del marito. Non solo: diversi attacchi arrivano anche da giornalisti ed addetti ai lavori. Di sicuro, Wanda andrà dritta per la sua strada senza farsi influenzare dal giudizio di nessuno. Però, che fatica…

