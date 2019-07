View this post on Instagram

In questa foto ci siamo io, mia mamma e il piccolo Rudy, un dolce gatto persiano che se avesse potuto cambiare pianeta per evadere da me, ci avrebbe messo la firma. Guardandomi in faccia non solo se ne può dedurre la motivazione, ma mi sorgono spontanei altri due pensieri: il primo è che vorrei sapere cosa ci facessi in tuta da educazione fisica nel bel mezzo di uno shooting professionale. Il secondo pensiero è.. @therealhunzigram che problemi avevano le mie sopracciglia? 😂❤️