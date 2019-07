Barbara D’Urso e Lorella Cuccarini: il botta e risposta a distanza

Barbara D’Urso e Lorella Cuccarini in un botta e risposta a distanza: ecco cosa si sono dette le due conduttrici su quello che riguarda i loro programmi tv

Botta e risposta a distanza tra Barbara D’Urso e Lorella Cuccarini: le due presentatrice si sono scambiate alcune battute tramite i social su un argomento che sta interessando un po’ tutti ultimamente. Di cosa parliamo? Della conduzione de La vita in diretta da parte della Cuccarini, programma che potrebbe ‘scontrarsi’ con Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Insomma, nelle ultime ore si è già parlato di questa sfida in termini di ascolti televisivi. Tuttavia, sia l’una che l’altra hanno cercato di smorzare un po’ i toni sulla vicenda, facendo intendere che non c’è nessuna ‘guerra’ in atto e nessuno scontro.

Lorella Cuccarini e Barbara D’Urso: botta e risposta social

Siamo sicuri che entrambi i programmi offriranno tantissimi contenuti alla televisione italiana in generale. Anche se appartenenti a due aziende diverse, non ci sarà alcuna sfida, come specificato dalla D’Urso e dalla Cuccarini. Al limite, ci saranno vincitori, che in questo caso saranno i telespettatori che avranno a disposizione una più vasta scelta di programmi. Ecco, intanto, il botta e risposta tra le due presentatrici:

Un messaggio a cui Barbara D’Urso ha voluto rispondere così:

Per cui, altro che scontri. Entrambe le conduttrici sono contente di cominciare una nuova stagione televisiva che vedrà, sì, tantissime sfide in termini di ascolti, ma niente scontri.

Cosa ha detto la Cuccarini?

Ultimamente, in un’intervista al settimanale Nuovo Tv, la Cuccarini ha dichiarato: “Se temo questa sfida? No, l’ho già avuta come competitor nei miei ultimi tre anni a Domenica In: ce la siamo cavati bene all’epoca, quindi confido di riuscire anche questa volta”. Tuttavia, adesso, con un piccolo post sui social, ha chiarito la sua posizione. Tutto è bene quel che finisce bene. Anche se, in questo caso, non è ancora iniziato nulla…