Belen Rodriguez colta di spalle: costume minuscolo e lato B in mostra

Belen Rodriguez colta di spalle mentre è in barca: lato B in mostra, costume strettissimo e follower di Instagram completamente in delirio

Belen Rodriguez continua le sue vacanze con Stefano De Martino ed il piccolo Santiago. Vacanze spagnole: la bella famigliola si muove sulle coste tra Ibiza e Formentera in barca. Belli, tutti e tre, belli come il sole. Belen Rodriguez sembra essere rinata dopo il riavvicinamento con Stefano. E lo dimostra nei post che pubblica su Instagram. La bella showgirl, nell’ultima foto pubblicata, si mostra con un fisico mozzafiato e il lato B ben in mostra. Un costume striminzito che lascia poco spazio all’immaginazione apre le porte a quella che nelle prossime ore si potrà definire una vera e propria cascata di ‘mi piace’ e commenti.

Belen Rodriguez in barca: beccata di spalle, lato B in mostra

Sarà proprio Stefano a vestire i panni del fotografo per questo scatto? Beh, ai fan poco importa. Se c’è qualcosa di interessante in questa immagine, quello è proprio il soggetto: Belen. E’ girata di spalle, Stefano decide di ‘beccarla’ così con il suo scatto. Un fisico pazzesco, linee sinuose, lato B in mostra e costume strettissimo. Insomma, la showgirl argentina ci sembra in gran forma.

Il costume ha un colore particolare. Sembra quasi in tonalità con la pelle di Belen, una pelle abbronzata, molto abbronzata visti tutti i giorni che sta trascorrendo tra spiaggia e giornate di sole. Capelli al vento, sciolti, che le conferiscono un enorme carico di sensualità. Orecchini piccoli, sobri, a forma di triangolo. Occhi chiusi e sguardo serio: niente sorrisi, come succede di solito nelle ultime foto che pubblica Belen. Quasi a dispetto del momento così felice che sta vivendo con la sua famiglia, le foto che pubblica non la vedono mai con un sorriso. Sarà voluto? Chissà, dovremmo chiederlo a lei di persona. Intanto, però, con una bellezza del genere, ogni interrogativo diventa effimero e passa obbligatoriamente in secondo piano.