Belen Rodriguez nuda per il massaggio: prima riprende il viso, poi va oltre…

Belen Rodriguez completamente nuda per un massaggio rilassante: con lo smartphone, prima riprende il viso, poi va oltre…

Belen Rodriguez è ad Ibiza con Stefano De Martino per una stupenda vacanza rilassante. Al seguito c’è anche Santiago che, tra un gelato, un giro in Kayak con la mamma e i giochi con papà, si sta divertendo un bel po’. Belen ha bisogno di relax. Ha bisogno di riposo e soprattutto, come vediamo dalle stories, di tante coccole. A questo ci pensa Stefano, che ogni tanto la prende a piccoli morsetti proprio in certi punti. Ma non solo: c’è anche chi riesce a prendersi cura di Belen in maniera molto, molto professionale. E parliamo proprio di una massaggiatrice che ha trovato ad Ibizia, che tra l’altro ha anche taggato: “Mimibiza”.

Belen Rodriguez ci sta regalando tantissimi momenti a temperature abbastanza elevate. Vogliamo parlare della foto col gelato a forma di anguria? Beh, andiamo oltre. Anche noi di sologossip siamo tra i suoi seguaci più accaniti e dobbiamo ammettere che a volte si fa fatica a starle dietro. Nell’ultima storia che ha pubblicato su Instagram la vediamo mentre si fa massaggiare i polpacci da una massaggiatrice professionista. Prima si inquadra il viso (e già da lì si capisce che non indossa costumi, né biancheria), poi passa al lato inferiore, ovvero alle gambe.

Non indossa niente, come possiamo ben vedere. A coprirla c’è solo un piccolo asciugamano. Nel guardarla anche Stefano non può che esprimere il suo apprezzamento, e infatti, da maschio, le fa un fischietto ‘ammiccante’. Come dargli torto? Come si può resistere alla bellezza di una ragazza come Belen? Insomma, tanto relax in questa vacanza ad Ibiza ma anche tanti momenti molto, ma veramente molto ‘hot’.