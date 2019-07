Continua la vacanza da sogno di Stefano e Belen: poco fa, si sono lasciati immortalare accoccolati sulla spiaggia, ma spunta un dettaglio imbarazzante.

Continuano ad aggiornare i fan della loro splendida vacanza, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Da quando sono ritornati insieme, i due non perdono mai occasione di mostare a tutti i loro sostenitori immagini davvero deliziose. Che racchiudono in pieno, tra l’altro, l’armonia e l’equilibrio ritrovato dopo tantissimi anni. L’ultima risale a poco fa. Pochissimi istanti fa, infatti, la coppia si è lasciata immortalare in una posa davvero romantica. Sono stesi sulla spiaggia. E, da buon galantuomo, Stefano fa riposare sul suo petto Belen. Insomma, appaiono accoccolati. Ecco. Se si guarda con attenzione la foto, però, spunta un dettaglio davvero ‘imbarazzante’. Curiosi di vedere la foto e di capire di che cosa si tratta? Vi accontentiamo subito.

Belen e Stefano accoccolati sulla spiaggia: il dettaglio ‘imbarazzante’ cattura tutti

In quest’ultimo mese, Stefano e Belen ne hanno fatte di vacanze. Dopo un anno ricco di impegni lavorativi, è più che giusto che anche la coppia più amata dagli italiani si goda un po’ di relax al mare. Ecco. A proposito di questo, pochissimi istanti fa, la nostra showgirl ha pubblicato, come dicevamo, una foto davvero da brividi. Accoccolata sul petto del suo giovane ed aitante marito, l’argentina si lascia andare anche ad un dedica amorosa nei confronti di Stefano. “Il mio posto preferito”, scrive l’argentina. Se si guarda con attenzione la foto, come dicevamo precedentemente, spunta un dettaglio davvero ‘imbarazzante’. In senso lato, ovviamente, del termine. Curiosi? Ecco di cosa parliamo:

Da come si può vedere quindi, sotto alla sua testa Stefano ha una borsa che gli fa da cuscino. Insomma, un dettaglio che difficilmente può passare inosservato. Ma che, d’altra parte, racchiude perfettamente il loro stile di vita. Se, infatti, altri Vip del loro calibro preferiscono trascorrere le vacanze tra champagne, materassi in spiaggia, Stefano e Belen sono completamente diversi. Preferiscono nettamente la genuinità e semplicità. E questo ‘gesto’ lo evidenzia alla grande.

