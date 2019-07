Cecilia Rodriguez si spoglia per la rivista Maxim: copertina da urlo per la sorella di Belen, che pubblica su Instagram la foto super ‘hot’.

Cecilia Rodriguez ha ormai un’affermata carriera nella moda. Se fino a qualche tempo fa era principalmente ‘la sorella di Belen Rodriguez‘, oggi Cecilia si è conquistata un posto nel mondo della moda e dello spettacolo, ma soprattutto nel cuore del pubblico. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, che le ha fatto conoscere il suo attuale fidanzato, Ignazio Moser, Cecilia è molto seguita anche sui social, dove condivide ogni momento della sua vita privata e lavorativa. Proprio a questo proposito, ecco cosa ha pubblicato nelle sue ultime storie Instagram.

Cecilia Rodriguez posa nuda per la rivista Maxim: ecco la foto bollente

Cecilia Rodriguez è sicuramente una bellissima ragazza. Al pari della sorella Belen, è una delle donne più desiderate dal pubblico maschile, per la sua innata sensualità e il suo ‘calore latino’. Fidanzata e innamoratissima del suo Ignazio Moser, Cecilia spesso pubblica sui social foto e video del suo quotidiano, ma non solo. La Rodriguez condivide con i fan anche tutte le sue esperienze lavorative, ed è proprio quello che ha fatto nelle ultime storie su Instagram, dove ha mostrato una copertina che l’ha vista protagonista.

Si tratta della rivista belga Maxim, che l’ha scelta come protagonista della sua copertina, in una foto davvero bollente. Cecilia si è lasciata infatti immortalare completamente nuda, con soltanto un enorme cappello di paglia in testa. La foto, oltre ad essere bella dal punto di vista artistico, è davvero ‘hot’ e vede la sorella di Belen in ginocchio su una roccia, messa di profilo e con le mani che coprono il seno. Ma anche se tutte le parti intime del suo corpo sono chiaramente nascoste, lo scatto rimane molto sexy, perché mette in mostra il suo corpo perfetto e le sue forme mozzafiato. Guardate voi stessi!

