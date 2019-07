Il giovane e talentuoso cantante Mahmood si è fidanzato, ecco chi è Dario Faini: età, carriera ed Instagram del co-autore di Soldi.

Il successo di Mahmood è stato davvero smisurato. Con la sua hit ‘Soldi’, il giovane cantante egiziano non solo è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, ma è riuscita anche a trovare l’amore. Stando, infatti, a quanto dichiarato sulle pagine del settimanale ‘Chi’, il ragazzo ha intrapreso una storia d’amore con Dario Faini, il co-autore del suo singolo. Ecco. Conoscete proprio tutto di lui? No? Beh, questo è l’articolo che fa per voi. Passeremo in rassegna tutto ciò che c’è da sapere su di lui. A partire, quindi, dalla sua età, carriera ed Instagram.

Fidanzato Mahmood, chi è Dario Faini: tutto quello che occorre sapere

È uno degli autori più richiesti nel nostro Paese. Nonostante il suo successo sia divenuto effettivo in seguito alla collaborazione con il singolo Soldi, Dario Faini vanta una carriera davvero costellata di successi. Ma chi è esattamente Dario, fidanzato, stando a quanto scritto dal settimanale ‘Chi’ di Mahmood? Ecco tutto quello occorre sapere. Dario è nato ad Ascoli Piceno, nelle Marche, il 17 marzo del 1976. La sua passione per la musica si fa sentire sin da piccolo. A soli 9 anni, infatti, prende lezioni di pianoforte. Ben presto, però, il ragazzo capisce la sua strada. Appassionandosi, così, a corsi di musica pop ed elettronica. Il suo debutto nell’ambiente musicale avviene negli anni 2000. Quando lancia il suo primo singolo Dario Dust. E fonda contemporaneamente la sua prima band. Denominata Elettrodust. Con il quale, nel 2004, pubblica l’album My Personal Rave. Contemporaneamente a questa carriera, Dario ne inizia un’altra da autore. Ed è proprio qui, infatti, che ottiene un notevole successo. Numerose ed importanti, infatti, sono le collaborazione con artisti. Tra cui Emma Marrone, Luca Carboni, Marco Megoni, Alessandra Amoroso e tanti altri. Ma, soprattutto, sono numerosi i premi vinti. Pensate, nel 2015 Dario conquista circa 9 dischi di platino. Il successo acclamato lo ha, però, nel 2019. Con il singolo ‘Soldi’ cantato da Mahmood. Attualmente, il ragazzo non ha alcun profilo Instagram.

Per ulteriori news su tutti i vip del momento –> clicca qui